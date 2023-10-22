وزير التعليم: 30% من الأطفال بمصر دون المستوى في القراءة والكتابة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 70% من دول العالم المتوسطة لديهم مشاكل في القراءة والكتابة لدى الطلاب، مضيفا أن ضعف القراءة والكتابة هي أم الصعوبات، فهي تؤثر على فهم المواد الدراسية، وتجعل الطالب أكثر عرضه للتسرب من التعليم، وتقل ثقته بنفسه وتؤثر على علاقاته الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك 30% من الأطفال بمصر دون المستوى في القراءة والكتابة.

أسباب ضعف القراءة لدى الطلاب

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ورشة عمل بعنوان «تعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل»، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: «علينا تفعيل أدوات تشخيصية لأسباب ضعف القراءة لدى الطلاب، وتحديدها ومن ثم نبدأ في العلاج بناء على التشخيص».

30% من الأطفال دون المستوى في القراءة والكتابة

وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة لديها مناهج مصرية بمعايير دولية، ولكن هناك 30% من الأطفال دون المستوى في القراءة والكتابة، وفقا لدراسة قومية أعدها المركز القومي للامتحانات.

وتابع الوزير: «على الأسرة أن تقرأ مع أولادها لتنمية القراءة لديهم، فالعلاقة تشاركية بين الأسرة والمدرسة لحل هذه المشكلة ولضمان نجاح أي مشروع يتوقف على نجاحه وخطورته، ولا يتم إلا باجتماع المسؤولين والمعنيين للوقوف على ما سيجري عمله، وطرق حل المشكلة، والالتزام بالخطة لتنفيذها.