«التعليم»: مشكلة ضعف القراءة والكتابة في المدارس تؤثر على ثمار التطوير

قالت الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إن قضية القراءة والكتابة هي قضية مهمة، ومناقشة مهارات القراءة والكتابة جرى التحدث عنها كثيرا من قبل، وتحديد أسبابها.

وأضاف أنه جرى وضع ضوابط لمعالجة هذه القضية كونها قضية قومية علي وزن القضية السكانية، وأن مشكلة ضعف القراءة والكتابة في المدارس تؤتي على ثمار التطوير في جميع نواحي التعليم.

جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل بعنوان (تعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل)، بحضور الدكتور رضا حجازي، وعدد من قيادات التربية والتعليم.

أسباب تعسر القراءة والكتابة

وكشف الدكتور أكرم حسن، أسباب تعسر القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس، قائلا إن قضية القراءة والكتابة لها العديد من العوامل أهمها مرحلة الطفولة الطالب ما قبل المدرسة وتفاعل الطفل في هذه المرحلة، وصعوبة العبور من العامية اللي الفصحى فضلا عن المفردات التي شوهت اللغة التي ليس لها دخل لغوي سليم.

وأكد أن مشكلة تعسر الأطفال في القراءة والكتابة في مراحل التعليم الأولي، له تداعيات كثيرة وهي إحدى عوامل التسرب التعليم وهي منبع من منابع الأمية.