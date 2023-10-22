مدير «التعليم العام» يتفقد مدارس دار السلام.. ويشيد بانتظام الطلاب

تفقد ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدارس إدارة دار السلام التعليمية، للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية، وفق توجيهات أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بتكثيف المتابعات الدورية والزيارات التفقدية لمدارس العاصمة، لضمان حسن سير العملية التعليمية.

وأشاد مدير عام التعليم العام والتجريبيات، بانتظام الطلاب في طابور الصباح، وتأدية تحية العلم، بمدرستي جمال عبدالناصر الثانوية بنات، ودار السلام الإعدادية الثانوية بنين، التابعتين لإدارة دار السلام التعليمية، كما تفقد الفصول الدراسية ونصح الطلاب بالاجتهاد والتحلي بمكارم الاخلاق، وانتظام الحضور إلى المدرسة والتفاعل النشط مع معلميهم.

كما تفقد مدير عام التجريبيات، حجرات مناهل المعرفة، والحاسب الآلي، والمكتبة، وحجرات الأنشطة التربوية، موضحا أهمية الأنشطة للطلاب ودورها في التعلم النشط الذي يرتقي بمستوى الطلاب وبالعملية التعليمية، كما تأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية للحفاظ على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

وفى ختام الزيارة، وجّه أنس، الشكر لمدير عام الإدارة ومديري المدارس والمعلمين والعاملين في المدارس، لجهدهم الواضح في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية.