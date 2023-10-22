«التعليم»: عقد امتحانات أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا

أكدت المديريات التعليمية، أنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 ورقيا بالمدارس، مشيرة إلى أن الامتحان يتم عن طريق المعلم داخل حصته، ويكون في الجزء المقرر الذي درسه الطالب من بداية العام الدراسي.

امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي

ووجهت المديريات التعليمية، الإدارات التعليمية، بالتأكيد على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بالالتزام بالحضور وعدم الغياب عن امتحانات شهر أكتوبر، مؤكدا أن الغياب دون عذر يحرم من درجات الامتحان هذا الشهر.

وأوضحت أنّ امتحانات شهر أكتوبر غير موحدة، وانما تتم أثناء اليوم الدراسي، إذ يعقد الامتحان داخل الحصة لكل معلم مع فصله، على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي من الامتحان.

تفعيل درجات المواظبة والسلوك

وشددت المديريات التعليمية، على تفعيل درجات المواظبة والسلوك، وفقا لما ورد في المادة الرابعة من القرار 168 لسنة 2022، والالتزام بتوزيع درجات المواد وأيضا القرار في تقسيم كل مادة «السلوك 5%، المواظبة 5%، اختبارات الشهور 10%، نهاية الفصل الدراسي 80%».