ميناء صلالة العماني يعلن إغلاقه بسبب إعصار تيج.. وتحذيرات من فيضانات

صرحت إدارة ميناء صلالة العماني، اليوم الأحد، أنها قررت إغلاق الميناء مؤقتًا لتأثر المحافظة بإعصار تيج، بعد إصدار الأرصاد الجوية تحذيرًا من اقترابها من سواحل سلطنة عمان، حسبما ذكرته قناة «العربية».

إعصار تيج يضرب عمان

وأشارت الأرصاد الجوية أن تمركز إعصار تيج جنوبي غرب بحر العرب، ويبعد عن سواحل سلطنة عمان بـ690 كيلومترًا وتقدر سرعة الرياح في مركزه من 64 إلى 82 عقدة.

وأضافت الأرصاد أن هناك توقعات تؤكد أن إعصار تيج أثر على محافظتي ظفار والوسطي، مساء اليوم وصباح غدٍ الاثنين، وستصل ذروة الحالة المدارية غدًا ويوم الثلاثاء مع هطول أمطار شديدة الغزارة من «200 - 500» ملم، وتؤدي جريان جارف للأدوية مع فيضانات وهبوب رياح شديدة السرعة «40 - 70» عقدة، مما تؤدي إلى سقوط الأشجار وتطاير المواد غير ثابتة.

أمواج البحر ستكون هائجة

وستكون أمواج البحر هائجة على سواحل بحر العرب كما سيتراوح ما بين «6 - 12» مترًا، مع فرص امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية والخيران.

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.