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سفير سلطنة عمان: نشكر مصر على نصرتها الدائمة لكل القضايا العربية

كتب:

محمد عزالدين
11:00 م | السبت 21 أكتوبر 2023
السفير عبدالله الرحبي

السفير عبدالله الرحبي

وجه السفير عبدالله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، الشكر لمصر على نصرة كل القضايا العربية، وفي استضافة مؤتمر القاهرة للسلام، وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ انفجار الأوضاع في قطاع غزة، وما شهدناه من دمار وقتل وحرب إبادة تستهدف الشعب الفلسطيني.

نعارض كل من يعارض القانون الدولي

وأضاف «الرحبي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن عمان عبرت عن قلقها فيما يحدث واستشهاد عدد كبير من المدنيين، ونعارض كل من يعارض القانون الدولي، والأعمال كلها التي من شأنها توسيع وتأجيج الصراع، ونرى ضرورة أن تتوسع فكرة الدعوة إلى سلام وحوار لتحقيق حلم الفلسطينيين الذي ننتظره منذ 70 عاما.

رسالة للعالم في قمة القاهرة للسلام

ولفت أن الشعب الفلسطيني ما إن هدأت أمورهم حتى انفجرت مجددا منذ 70 عاما، والمجتمع الدولي في صمت، وما لاحظناه في قمة القاهرة للسلام أن مصر استطاعت أن تقدم رسالة للعالم وتؤكد أهمية أن عملية التهجير أمر مرفوض ومن ثم ما يؤكده الشعب الفلسطيني.

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