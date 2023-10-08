إعصار الصين كوينو يتوغل إلى جزيرة هاينان بنفس الشدة

بعد موجة من الأمطار والرياح الأسبوع الماضي، بدأ إعصار كوينو تايون التوغل جنوبًا فوق البحر قبالة ساحل إقليم قوانجدونج الصيني في طريقه إلى جزيرة هاينان السياحية، دون أن تتغير شدته تقريبًا عن أمس، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

إعصار الصين كوينو يتوغل

حتي الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، لم يكن إعصار الصين كوينو توغل إلى اليابسة علي الساحل الصيني، ليحتفظ بقوته فوق المياه على بعد نحو 455 كيلومترًا شمال شرقي مدينة تشانج يانج في قوانجدونج.

وما زالت إعصار كوينو يترافق مع رياح عاتية تصل سرعتها إلى 144 كيلومترًا في الساعة، ومن المتوقع أن يتحرك ببطء جنوبًا على طول ساحل قوانجدونج بسرعة تتراوح بين 5 و10 كيلومترات في الساعة، وسيبدأ الإعصار تدريجيًا في التضعيف عند وصوله إلى تشانج يانج وإقليم هاينان الجنوبي.

إعصار كوينو يسفر في مقتل وإصابة 400 آخرين

وأسفر إعصار كوينو عن وفاة شخص وإصابة 400 آخرين في تايوان الأسبوع الماضي. كما تسبب الإعصار في تدمير جزيرة أوركيد النائية الموجودة قبالة الساحل الشرقي لتايوان.

ومازالت السلطات الصينية في حالة تأهب قصوى، بالرغم من أنَّه ليس من المرجح أن يتجه كوينو إلى الداخل نحو المدن الصينية المكتظة بالسكان.