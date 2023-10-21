عمان: لا يمكن أن يعم السلام دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

قال شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لسلطنة عمان، إننا نرفض التصعيد العسكرى الإسرائيلى على قطاع غزة رفضاً قاطعاً، ونحمّل المجتمع الدولى مسئولياته فى وقف الحرب، موضحاً أنه لا بد من العودة إلى منطق العقل فى تحقيق غاياتنا المنشودة نحو تحقيق السلام العادل والشامل، بالاستناد إلى القانون الدولى.

وأضاف خلال كلمته فى القمة: «نلتقى اليوم فى ظل أزمة خطيرة تشهدها المنطقة يتساقط ضحاياها يوماً بعد يوم بآلاف الأطفال والمدنيين العزل، فضلاً عن تدمير المساكن والمنشآت والبنى الأساسية المرتبطة بخطوط المياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية».

وتابع «أولت حكومة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، اهتمامها وحرصها على دعم الجهود الإقليمية والدولية، للعمل على وقف الدماء بصورة فورية، وحماية المدنيين والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية العاجلة والغذاء إلى المتضررين فى قطاع غزة، واستئناف عمل إمدادات الكهرباء والمياه والوقود».

واستطرد: «نحن بحاجة الآن إلى التطبيق الفورى لمبادئ وقواعد القانون الدولى والإنسانى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والشروع فى تطبيق قرارات الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية رفعاً للظلم الواقع على الشعب الفلسطينى، الذى يتجرع بشكل مستمر موجات العنف والتنكيل فى الضفة الغربية وفى غزة».

وأكد أنه لا يمكن أن نتصور أن يعم السلام والاستقرار، ويستديم دون منح الشعب الفلسطينى حقه فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

واختتم: «نعرب عن جزيل الشكر لجمهورية مصر العربية على مبادرتها فى الدعوة لهذه القمة، لمعالجة الأزمة الحرجة التى تمر بها المنطقة، مجددين الأمل فى رسالة السلام، وبأن العدالة حق مشروع ومتساوٍ لكل الأطراف والبشرية جمعاء».