حملات مكبرة لإزالة التعديات على شبكة المياه بالإسكندرية

قال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن الشركة حريصة على المال العام وتمنع عمليات سرقة المياه والتوصيلات غير القانونية، لذلك قامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، لليوم الثاني على التوالي، بعدة حملات لإزاله التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

قطع المياه ورفع الوصلات المخالفة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم قطع المياه ورفع التوصيلات المسروقة عن الأنشطة التجارية والعقارات المخالفة في العديد من مناطق الإسكندرية، وتم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا بمنطقة الفلكي بنطاق فرع سيدي بشر، مع التنبيه على أصحاب العقارات والأنشطة المخالفة بالتوجه للفرع التابعين له والتعاقد وعمل مقايسة توصيل مياه.

تسهيل التعاقد لتقنين الأوضاع

وأوضح أن الحملة تمت بالتعاون مع الإدارات الهندسية للتعرف على الوصلات الخلسة وقطعها، إلى جانب تواجد الفروع التجارية لتعريف المخالف والتنبه عليه للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة لأنه لن يتم السماح بالتوصيل خلسة والاعتداء على ممتلكات الشركة وإهدار المال العام.