مواد اختبارات القبول بالمدرسة الثانوية لمياه الشرب بالإسكندرية.. اعرفها

طالبت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طلاب الصف الأول الثانوي الصناعي المرشحين لإجراء اختبارات القدرات التحريرية والإلكترونية للعام الدراسي 2023- 2024 بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين بالإسكندرية بمنطقة عبد القادر التابعة لقسم العامرية، بطباعة استمارة رقم 1 والتي ستظهر عند الاستعلام برقم الطلب من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

وقدمت رابط الموقع الإلكتروني للشركة كالتالي: https://www.alexwater.com.eg/ أو عن طريق الرابط التالي المباشر https://alexwater.com.eg/awco_school_azhar/jrebranch/ والحضور إلى مقرالمدرسة بالميعاد المحدد بالاستمارة والمستندات.

حضور اختبارات طلاب العام الدراسي 2023- 2024 في الموعد المحدد

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور على طلاب الصف الأول الثانوي الصناعي المرشحين لإجراء اختبارات القدرات التحريرية والإلكترونية للعام الدراسي 2023- 2024 بالحضور إلى مقرالمدرسة بالميعاد المحدد بالاستمارة.

المستندات المطلوبة من الطلاب للعام الدراسي 2023- 2024

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أن المستندات المطلوب إحضارها من طلاب الصف الأول الثانوي الصناعي المرشحين لإجراء اختبارات القدرات، كالتالي:

- أصل شهادة الإعدادية أو الأزهرية أو بيان النجاح للشهادة الإعدادية للاطلاع عليها عند حضور الاختبارات في نفس يوم الامتحان ولن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون أصل الشهادة الإعدادية أو بيان النجاح للشهادة الإعدادية.

- صورة شهادة ميلاد كمبيوتر

- صورة بطاقة الرقم القومى لولي الأمر.

- استمارة رقم 1 المطبوعة من الموقع الإلكتروني عند الاستعلام عن رقم الطلب.

طريقة إجراءات اختبارات القدرات التحريرية والإلكترونية للطلاب

ونوهت شركة مياه الشرب بالإسكندرية بانه ستجرى اختبارات القدرات التحريرية والإليكتروني للعام الدراسي 2023- 2024 في المواد «عربي – إنجليزي – رياضيات – علوم – دراسات – الحاسب الآلي»، لافتا إلى أنه يشترط حصول الطالب على نسبة 60% من اختبار القدرات ويلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بعد تدوين كافة البيانات والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات لافتا إلى أنه في حالة نسيان رقم الطلب عند الاستعلام على الموقع يمكنك استرجاعه عن طريق رابط نسيت رقم الطلب والاستعلام عنه بالرقم القومي للطالب.