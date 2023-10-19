«التعليم»: صرف حافز «تطوير التعليم» لمعلمي الصف السادس الابتدائي قريبا

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديريي المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة فئات الصف السادس الإبتدائي، للفئات المستحقة في صرف حافز تطوير التعليم، مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.

وأوضحت في خطاب أرسلته إلى المديريات، أن ذلك بالإشارة إلى ما تنفذه الدولة من مجهودات في إطار تطبيق وتطوير منظومة التعليم، حرصا من القيادة السياسية على رفع مستوى المعيشة للفئات المشاركة، من خلال صرف حافز التعليم المعلمي، وموجهي الصفوف الأولى.

وبناء على توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم موازنات وزارة التربية والتعليم، الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين لصرف حوافز تخصص لمدرسي وموجهي ومديري ووكلاء رياض الأطفال ومدرسي وموجهي ومديري والوكلاء بالمدارس الإبتدائية، والمدارس المتعددة المراحل بالصفوف من الأولى إلى السادس الابتدائي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بالعرض على وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، وجهه بمخاطبة المديريات للتنبية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة فئات الصف السادس الإبتدائي للفئات المستحقة، في صرف حافز تطوير التعليم مع تطبيق قواعد الاستحقاق، والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.

وشددت الوزارة على أن يكون الصرف بصفة عاجلة وفي أقرب وقت ممكن دون أي تأخير، من الاعتمادات الموجودة تحت تصرف المديريات ببند 3/ 30 تطوير التعليم قبل الجامعي، لحين موافاة وزارة المالية المديريات بالدعم المخصص لهذا الغرض.