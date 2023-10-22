سائق شاحنة: سنتحمل أي شيء حتى إدخال المساعدات لأهالينا في غزة

قال حسن الحسيني، أحد سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة، إنّ الجميع أمام معبر رفح، في انتظار دخول قافلة أخرى تحمل باقي المواد الغذائية والمياه، موضحا أنّ قافلة أمس كانت محمّلة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية.

وأضاف «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الطرق بعد عبور معبر رفح غير ممهدة تماما والقافلة وصلت في أمان؟، متابعا: «موجودين لآخر نفس فينا عشان ندخل المساعدات لغزة».

وأوضح حجم ما يبذل من جهود أمام معبر رفح، قائلا: «بنتعب والله جامد بس مش هييجي حاجة جنب اللي بيشوفوه أهالينا في غزة واللي بيحصلهم»، متابعا أنّهم سيتحملون أي شيء من أجل أهالينا، وأنّهم لا يشعرون بالقلق أثناء إدخال المساعدات.