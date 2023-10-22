«التحالف الوطني»: المضادات الحيوية والأغذية المعلبة على رأس المساعدات المرسلة إلى غزة

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهل كان مبادرا ومستجيبا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحرك السريع لدعم أهالي غزة من خلال قافلة مساعدات كبيرة، موضحا أنّ 106 شاحنات موجودة أمام معبر رفح منذ أيام طويلة استعدادا لنقل المساعدات إلى القطاع.

محتويات شاحنات مساعدات غزة

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ودينا شرف، والمذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «دخلت أول 20 شاحنة إلى معبر رفح أمس، الأولوية كانت للأدوية خاصة المطلوبة بشكل ملح، كالمضادات الحيوية وأدوية الحروق من الدرجة الأولى، فضلا عن المسكنات ومستلزمات غرف العمليات، وبعض الشاحنات كانت حاملة لبعض المواد الغذائية».

كيفية اختيار المواد الغذائية المُرسلة لغزة

وتوقع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، دخول كميات جديدة من المساعدات إلى الأشقاء في غزة اليوم، لافتا إلى أنّ التحالف يعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، وهناك تدقيق لنوعية المواد الغذائية التي يتم مدها لأهالينا في غزة، على سبيل المثال تم استبدال الشكل التقليدي للمواد الغذائية بمواد غذائية معلبة سهلة وسريعة الاستخدام مراعاة الظروف الراهنة في القطاع، وليست بحاجة إلى التخزين داخل الثلاجات لأيام طويلة.

وأكد عبدالرحمن، حرص التحالف الوطني على إرسال المواد الغذائية المُعلبة التي تحافظ على قيمتها الغذائية، مثل معلبات الفول والتونة، مشيرا إلى أنّ تلك المعلبات لا تحتاج إلى وقود وطهي وسهلة الحفظ، وذلك لمراعاة الظروف التي يمر بها سكان غزة.