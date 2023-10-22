وزير الري: تنفيذ 362 مشروعا في الصعيد بـ31 مليار جنيه خلال عام

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة في صعيد مصر، موضحا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات، وخاصة الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح في بيان صحفي، أنه جرى العمل خلال العام المالي الحالي على تنفيذ عدد 362 مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت 31 مليار جنيه، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل واعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.

تأهيل المحطات

وأوضح أنه جرى تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة 307 مليون جنيه، وجار تنفيذ أعمال البنية التحتية والحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة 2.10 مليار جنيه، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 569 مليون جنيه، وأعمال تأهيل الترع بالخطة الاستثمارية بقيمة 1.10 مليار جنيه، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة 14 مليار جنيه.

تطوير الريف المصري

يأتي ذلك في إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وجرى تنفيذ عدد 186 عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي 9 مليارات جنيه، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة وجا تنفيذ 59 عملية تأهيل بقيمة 3.30 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة

هذا، ويجرى متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ – مواقع المشروعات – متابعة تواريخ النهو المقررة – موقف التنفيذ، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه – طبيعة المشروعات – العائد والجدوى منها ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.