استعراض إنجازات مبادرة حياة كريمة في الإذاعات المدرسية بالمنيا

استعرضت الإذاعات المدرسية داخل عدد من مدارس مدينة المنيا، إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة «أيقونة مصرية للجمهورية الجديدة.. إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق»، ضمن مبادرة «وطني» التي أطلقتها مدارس إدارة المنيا التعليمية.

تفعيل مبادرة وطني في المدارس

وأعلنت أسرة الإعلام التربوي بعدد من مدارس إدارة المنيا التعليمية تفعيل مبادرة وطني تحت شعار إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق بإلقاء كلمة في برنامج الإذاعة المدرسية عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل مدارس «السادات الثانوية بنات، صفط اللبن الثانوية المشتركة، ابني بيتك المرحلة الثانية للتعليم الأساسي، مجمع شلبي للتعليم الأساسي، مدرسة امتداد 840 فداناً للتعليم الأساسي، الحوارتة الإعدادية، على بن أبى طالب، ومدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية».

تحقيق التنمية الريفية المتكاملة

وقالت نجلاء الكاشف منسق عام مبادرة «وطني»، بالإدارة التعليمية في المنيا، إن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تحقيق التنمية الريفية المتكاملة وتحول جذري للريف المصري وتساهم في توفير احتياجات القرى من البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

وتأتي مبادرة وطني تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبناءاً على موافقة حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وبقيادة الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، وتحت إشراف نجلاء الكاشف مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة المنيا التعليمية ومنسق عام مبادرة وطني.