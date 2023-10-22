«التعليم»: القراءة وظيفة نفسية مهمة للطفل.. تخلصه من السلوكيات الخاطئة

قال الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ جودة الحياة التعليمية تمكن الطلاب من القراءة والكتابة، خاصة في مرحلة الطفولة، فمهارة القراءة والكتابة هي المسؤولة عن التحصيل الدراسي، متابعا: «القراءة وظيفة نفسية مهمة للطفل، وتساعد على التخلص من السلوكيات الخاطئة».

تطوير التعليم والمناهج

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، خلال ورشة العمل «القراءة والكتابة»، أنّ الدولة تبنّت تطوير التعليم كأحد الركاب الأساسية للجمهورية الجديدة، ما تبلور في 2018 بتطوير التعليم والمناهج، لافتا إلى أنّه كان من الضروري استمرار تطوير المناهج بشكل أكثر قوة، ومواكبة التغييرات الكبيرة، مثل التكنولوجيا والتوجيهات العالمية نحو التربية والتعليم، والأخبار التي تهدد الارض، والتوجه نحو التعليم البيئي لحماية الكوكب والتغير الشديد في الوظائف والقضايا ذات الضبعة المحلية كالقصية السكانية، بعدما باتت غير منضبطة وعلى الصعيد العالمي.

لجنة وطنية مع خبراء لاكمال مسيرة التطوير

وتابع رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج: «لهذا كانت الرؤية لتشكيل لجنة وطنية مع خبراء لإكمال مسيرة التطوير ومدى الاهتمام بالكيف وليس الكم والاهتمام بنواتج التعلم، ومهارات العصر التي لا غنى عن تمكين الطلاب منها والتي تمس جميع مناحي الحياة، ويجب التأكد من كل عوامل النجاح التي تحقق الأهداف المنشودة.