«تيودور بلهارس» ينظم ندوة عن استراتيجيات تخفيف آثار تغير المناخ

عقد معهد تيودور بلهارس، ندوته الثالثة تحت عنوان «استراتيجيات التكيف والتخفيف من آثار تغير المُناخ المُتعلقة بالبيئة المائية وصحة الإنسان» ضمن البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

التغيرات المناخية

ناقشت الندوة اهتمام الدولة بمشكلة التغيرات المُناخية، والحرص على المُساهمة الفعالة والمشاركة مع دول العالم في مُواجهة هذه المشكلة، تماشيًا مع رئاسة الأطراف للتغيرات المُناخية (COP- 27)، حيث تتبع الحكومة المصرية باتباع العديد من السياسات والإجراءات لمُواجهة تحدي التغيرات المُناخية، والتكيف مع تداعياتها، انطلاقًا من كونها تهديدات تنموية واقتصادية بالمقام الأول.

ويتولى المعهد من خلال البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية، لمُواجهة الخطر الصحي والبيئي الناجم عن تأثير الاحتباس الحراري، من خلال تنفيذ المشاريع البحثية الخاصة بتأثير التغيرات المُناخية على انتشار الأمراض المعدية وغير المعدية، وتنظيم الندوات وورش العمل، واستضافة الخبراء والمتخصصين في هذا المجال للتعاون العلمي، وتبادل الخبرات.