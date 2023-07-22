انطلاق دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

عقدت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، عددا من المحاضرات على مدار ثلاثة أيام، حول تنمية مهارات العمل، ضمن سلسلة دورات سيتم تنظيمها خلال شهري يوليو وأغسطس، لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس المعاونة بكليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

فريق العمل الجماعي وقوته

وقدم المحاضرات علي العجمي، عضو هيئة التدريس المعاونة بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والتي تناولت موضوعات حول فريق العمل الجماعي وقوته وبناءه والتحديات، بيئة العمل الإيجابي ومكوناته والإيجابيات وكيفية استثمارها، ودور بيئة العمل في تنفيذ الأهداف، ومهارات القيادة والإدارة وتعريف القائد والمدير والفرق بينهما، مهارات القائد الناجح، دور القائد في تحقيق الرؤية العامة للمؤسسة.

رفع كفاءة العملية التعليمية

من جانبه، أعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، عن دعمه لبرامج تطوير ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، بما يؤدي لرفع كفاءة العملية التعليمية ككل ومستوى الخريجين بالجامعة.

جامعة حكومية

يشار إلى أن جامعة طيبة التكنولوجية، هي جامعة حكومية تضم كليتين هما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، تضمان 4 برامج دراسية هي تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر.