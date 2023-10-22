مستشار الرئيس الفلسطيني: لن نسمح بالتهجير ونكبة 1948 لن تتكرر (فيديو)

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنّ الفلسطينيين لن يسمحوا بتمرير مؤامرة التهجير والترحيل، موضحًا: «الشعب الفلسطيني باقٍ في أرضه، والقيادة الفلسطينية متمسكة بالبقاء، والحقوق المشروعة ولن تمر هذه المؤامرة التي تستهدف القضية الفلسطينية من خلال دفع الفلسطينيين إلى الرحيل والهجرة من وطنهم».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «نكبة 48 لن تتكرر مرة أخرى، والعالم قريب منا في هذه المرة حيث من الممكن أن يتعرض لأزمات، وهناك تطابق في المواقف بين مصر والأردن ومصر وباقي المنظومة العربية».

مستشار الرئيس الفلسطيني: نقف سدا منيعا أمام هذه المؤامرة

وتابع: «سنقف سدا منيعا أمام تمرير هذه المؤامرة، والدور المصري يتطابق بشكل كامل مع الموقف الفلسطيني، هي نفس المنطلقات التي ننطلق ونتحرك منها وعلى أساسها، ونريد وقفا فوريا لهذا العدوان الهمجي وحرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني».

وأوضح: «بالتوازي مع ذلك، نريد توفير كل الاحتياجات الأساسية لأهلنا وشعبنا المحاصر في قطاع غزة مثل الدواء والغذاء والماء والكهرباء بشكل مستدام، وليس لمرة واحدة أو بشكل محدود».