جامعة سوهاج: مد فترة التقديم في مكافأة النشر العلمي إلى 30 نوفمبر المقبل

عقدت لجنة فحص الجوائز ومكافأة النشر العلمي بجامعة سوهاج، اجتماعاً لمناقشة إجراءات مد فترة التقديم لمكافاة النشر العلمي، حيث ترأس الاجتماع الدكتور أحمد محمد حسانين المدير التنفيذي لوحدة المشروعات، والدكتور محمود عبد العليم نائب مدير وحدة المشروعات، وذلك بمقر وحدة المشروعات بالحرم الجامعي القديم.

تشجيع البحث العلمي

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تحرص على تشجيع وتحفيز البحث العلمي المتميز والنشر العلمي الدولي من خلال تعظيم قيم المكافآت الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، مضيفا أن اللجنة قررت مد فترة التقديم لمكافأة النشر العلمي إلى 30 نوفمبر المقبل للعام الحالي، مراعاة لمجالس الأقسام بالكليات، إلى جانب عدم ضرورة الإفادة من المكتبة الرقمية، ولكن سيكون من فحص اللجنة بعد ذلك، وإقرار المتقدم على رأس العمل سيتم اعتماده من شئون العاملين بالكلية.

موقع إلكتروني للتقديم في المسابقة

وأضاف الدكتور أحمد حسانين، أنه تم إعداد موقع إلكتروني لرفع الأبحاث المقدمة إلكترونيا، وذلك تيسيرا على أعضاء هيئة التدريس عند التقدم لنيل مكافأة النشر العلمي.