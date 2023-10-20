رئيس جامعة سوهاج: خروج الشباب في مسيرات تضامنية لدعم فلسطين أثبت أنه واع

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنّ خروج الشباب في كل أنحاء مصر في مسيرارت تضامنية بأعداد كبيرة لدعم فلسطين، أثبت للعالم كله أنّ شباب مصر واعٍ ومتحضر ويفهم من هو العدو وما هو الوطن.

تفويض الرئيس السيسي

وأضاف «النعماني»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «المنطقة مشتعلة وهناك خطر يداهم مصر من كل حدودها، وهذا الخروج المكثف يثبت أن معدن المصري يظهر في وقت الأزمة، ففي 30 يونيو خرجت كل حشود الشعب المصري في الشوارع، لمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي التفويض لمحاربة الإرهاب».

«السيسي» رفض تهجير الفلسطينيين قسريا من غزة

وتابع رئيس جامعة سوهاج، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، كما رفض شباب مصر هذا الأمر، مشددًا على أن خروج الشباب لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم كان عفويا.

وواصل: «لا يوجد فارق بين الشباب والبنات، فالبنت المصرية والمرأة المصرية تدرك الخطر الداهم، وبالنسبة للتبرع بالدم، فقد اقترح الشباب ذلك من أجل مساعدة إخوانهم في غزة، وهناك فكرة كي يتبرع الشباب بالمال والموظفين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس بجزء من رواتبهم».