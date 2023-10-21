جامعة سوهاج: 3 إجراءات رقابية لتنظيم زيارة المرضى في المستشفيات

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اتخاذ عدة إجراءات لإحكام الرقابة على بوابات الدخول لزيارة المرضى بالأقسام الداخلية بمستشفيات سوهاج الجامعية، وذلك لتنظيم عملية الدخول وتخصيص مواعيد محددة لزيارة المرضى، حرصا على راحتهم وتوفير المناخ المناسب والآمن لهم.

إجراءات تأمين زيارة مستشفيات سوهاج الجامعية

وكشف رئيس جامعة سوهاج عن الإجراءات التي تتضمن التالي:

- تحديد موعد زيارة المرضى يوميا من الساعة 3 حتى 6 مساء.

- تواجد مسؤولي الأمن الجامعي والأمن الإداري وأحد مسؤولي شئون المرضى على كل بوابة للمستشفى سواء فرعية أو رئيسية.

- التحقق من شخصية الزائر والتحقق من دفع رسوم الزيارة.

زيادة موارد المستشفى

وصرح «النعماني» أنه تم تطبيق الإجراءات مع بداية شهر أكتوبر الجاري، وأدى إحكام الرقابة على بوابات المستشفى إلى زيادة دخل المستشفى من بند رسوم الزيارة بنسبه 400%، والتي تستخدم لتحسين الخدمة بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح أن المستشفيات الجامعية تقوم بتقديم الجزء الأكبر من الخدمة الطبية ضمن منظومة الخدمات الصحية بالمحافظة، وأن تطبيق تلك الإجراءات حرصا على توفير بيئة عمل مناسبه للأطقم الطبية ولتنظيم العمل داخل الأقسام، وإعطاءهم الوقت الكافي لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى.