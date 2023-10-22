ندوة في كلية التجارة بـ«أزهر أسيوط» للتوعية بطرق الوقاية من سرطان الثدي

أقامت كلية التجارة بنات بجامعة الأزهر بأسيوط، برئاسة الدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة، ندوة توعوية عن «طرق الوقاية من سرطان الثدي»، وذلك انطلاقاً من سياسة الكلية واهتمامها بتثقيف الطالبات وتوعيتهن بكل ما يهم صحتهن وعقولهن، وتزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي، والذي يعد أحد أخطر الأمراض التي يعاني منها عدد كبير من السيدات على مستوى العالم.

التعريف بمخاطر المرض

وتهدف الندوة إلى تعريف الطالبات بمخاطر هذا المرض وطرق الاكتشاف المبكر والفحص الذاتي، من أجل سلامة وصحة الطالبات.

وأكد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أهمية الطب الوقائي الذي يقى الإنسان من المرض من خلال التوعية الصحية، لأن نعمة الصحة من أهم النعم وأجلها، كما أكد على عناية الشرع الشريف على الدوام بصحة الإنسان وتحريم كل ما يضر بالصحة ويؤثر عليها، حيث جعل الله حفظ النفس إحدى الكليات الخمس الواجب حفظها، فصحة الأبدان تقدم على صحة الأديان، حيث يجوز الفطر للمريض فى رمضان حفاظا على صحته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتدواي والأخذ بأسباب الشفاء؛ من أجل الحفاظ على الصحة، سائلا المولى عز وجل دوام الصحة والعافية على الجميع.

عوامل الخطورة

وحاضر في الندوة الدكتورة آيات محمد سيد إستشاري طب الأورام وأورام الدم السرطانية بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، والتي عبرت عن سعادتها بوجودها في جامعة الأزهر حصن الدين وقلعة العلم.

وأوضحت للطالبات بشرح مفصل عوامل الخطورة، وأسباب المرض وطرق الاكتشاف المبكر، وكيفية الفحص الذاتي وأهم العلامات المشيرة لبداية المرض، وكيفية تجنب ذلك والحد من انتشاره؛ للقضاء عليه ومحاصرته مبكرا للحفاظ على السلامة والصحة العامة.