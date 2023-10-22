محافظ أسيوط يتابع تشطيبات مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، التشطيبات النهائية التي يجري تنفيذها في مقر مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق السيطرة الكاملة والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

تكثيف الجهود للانتهاء من المشروع

وتفقد المحافظ أعمال التشطيبات بمقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وتابع نسب التنفيذ، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن مع مراعاة الجودة العالية في التنفيذ ونهو التشطيبات وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ.

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروع مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يتم إنشائه للتعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.

التعامل السريع مع الأزمات

وتتضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة من خلال مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل طبقًا لأحدث المعايير العالمية، فضلًا عن الربط مع 625 جهة إدارية من خلال مراكز السيطرة الثابتة والمتنقلة التي تغطي كافة مناطق الجمهورية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.

وأعلن محافظ أسيوط تقديم سبل الدعم للانتهاء من الأعمال في المركز ليدخل العمل داخل منظومة الشبكة الوطنية ويقدم خدماته لمحافظات الصعيد ويساهم في تشجيع وجذب استثمارات جديدة للمحافظة وتوفر قاعدة معلومات لصناع القرار.

يذكر أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة، وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتهدف الشبكة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.