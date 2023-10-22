وكيل «الشيوخ» يطالب بقانون شامل للنهوض بالزراعة وتوزيع عادل للأسمدة

طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بتفعيل المادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وما تخوله من رفع توصيه بإعداد مشروع قانون شامل ومتكامل وجامع للنهوض بالزراعة في مصر، مؤكدا أنه ما أحوج مصر إلى هذا القانون في ظل هذه الفترة الحالكة والصعبة التي يمر بها العالم.

تقرير لجنة الزراعة والري

وأضاف أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة، اليوم، التي تنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، بأن التوصيات الواردة في الدراسة بها أمور يجب أن نقف عندها جليا، سواء توصيات «أ» في البند 19 على درجه كبيرة من الأهمية أولها تفعيل دور وزارة الزراعة لضمان وصول حصة كل محافظة من الأسمدة، حسب الاحتياجات مع تفعيل دور الجمعيات والرقابة على عملها، والعمل على ترشيد الطاقة، وكذلك ما ورد في البند «ب» فيما يخص المنتجين الشركات الحكومية، بضرورة توفير احتياجات السوق المحلي قبل التصدير وضرورة الالتزام بتوزيع الأسمدة على الجميع والالتزام بالدورة الزراعية.

تعاون الوزارات ذات الصلة

ولفت أبو شقة إلى أن هذا المشروع جزء منه الأسمدة، وهي وسيله للوصول إلى ما نرغب فيه، موضحا أن كل ذلك يقتضي تعاون الوزارات ذات الصلة، لأن القوانين ذات الصلة في كل دول العالم موحدة، ولابد أن نكون أمام قانون موحد في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم وأن الحصول على الغذاء أهم ما يهم المواطن.