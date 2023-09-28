حديد «عز» يتراجع أكثر من 7 آلاف جنيه في الأسواق

سجل سعر حديد عز تراجعا بقيمة أكثر من 7 آلاف جنيه، إذ بلغ سعر طن حديد عز اليوم الخميس 28-9-2023، نحو 28 ألفًا و922 جنيهًا، وبلغت نسبة الانخفاض في سعر طن الحديد أكثر من 19.7%، وفق ما أعلنته البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعه لمجلس الوزراء.

الحديد الاستثماري سجل انخفاضًا بقيمة 248 جنيهًا

فيما سجل الحديد الاستثماري، انخفاضًا جديدًا في سعره خلال معاملات السوق، إذ أكدت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تسجيل انخفاض جديد في سعر طن الحديد الاستثماري ليصل إلى 34758.57 جنيه للطن، بانخفاض بلغ 248 جنيهًا، وبنسبة قُدرت بـ0.71%.

ارتفاع إنتاج مصر من حديد التسليح

جدير بالذكر أنه في أواخر عام 2022، ارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح بنسبة 6.9% في أكتوبر الماضي على أساس شهري، وكشف تقرير حكومي بشأن بيانات الإنتاج، أن المصانع المحلية أنتجت 668 ألف طن، مقارنة بـ624.7 ألف طن في سبتمبر.

وقد ارتفع الإنتاج بنحو 5.5% على أساس سنوي، حيث سجل في أكتوبر من العام الماضي 633 ألف طن.