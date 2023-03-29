أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء.. مستقرة قبل إعلان سعر أبريل

تعتزم الشركات إعلان أسعار حديد التسليح لشهر أبريل 2023 خلال ساعات، حيث سجلت أسعار الحديد اليوم استقرارا واضحا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-3-2023، وذلك قبل إعلان أسعار شهر أبريل المقبل.

وأعلنت المصانع المنتجة للحديد سعر البيع في أرض المصنع والتي تستقر منذ نحو أسبوع، وبحسب ما كشفت عنه شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، تستعرض الوطن في السطور التالية أسعار حديد التسليح اليوم.

أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء 29-3-2023

سجلت أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء 29-3-2023 في أرض المصنع لطن حديد المعادي 36500 جنيه، وطن حديد العشري 36 ألف جنيه، وطن حديد المصريين 32 ألف و50 جنيه، وطن حديد الكومي 36 ألف و500 جنيه، وطن مصر ستيل بـ 36 ألف جنيه.

ووصل سعر حديد عز إلى 32 ألفا و135 جنيهًا للطن، وطن حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه، وطن حديد الجيوشي 36 ألفا، وطن حديد العلا بـ36 ألفا، وطن حديد السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيه، وطن حديد المراكبي 34 ألفا.

وعلى الصعيد العالمي انخفضت العقود الآجلة لخام الحديد، الأكثر تداولًا في بورصة داليان للسلع، للأسبوع من 17 إلى 24 مارس 2023، بنسبة 6.4% عن الأسبوع السابق -إلى 866.5 يوان / طن (126.43 دولار / طن)، وهو الانخفاض الثاني على التوالي بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في 8 أشهر.

وانخفضت أسعار خام الحديد في الصين، بعد أن أعلنت حكومة البلاد أنّها تعتزم اتخاذ إجراءات للحد من الارتفاع الحاد في أسعار خام الحديد لإزالة المضاربة في السوق.