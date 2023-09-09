نجوم الفن يهنئون عفروتو بخطوبته: مبروك يا أبو العفاريت

هنأ عدد من نجوم الفن مؤدي الراب عفروتو، بخطوبته، بعدما أعلن عنها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، في أجواء عائلية بحضور الأهل والأقارب.

ونشر عفروتو، صورا من حفل خطوبته، وعلق: «الحمد لله»، لتنهال عليه تعليقات الجمهور والوسط الفني بالتهاني على الخطوبة.

تهاني الوسط الفني لعفروتو

وجاءت تهاني الوسط الفني على منشور حفل خطوبة عفروتو عبر إنستجرام كالتالي: وقال رامي جمال «مبروك يا أبو العفاريت»، وعلقت مايان السيد «مبروك»، وعلق محمد الشرنوبي قائلا: «مبروك يا عفرت ربنا يحميكم».

حفلات عفروتو

وأحيا مطرب الراب عفروتو، خلال موسم صيف 2023، عددا من الحفلات الغنائية، في عدد من الدول العربية أبرزها دولة الإمارات، وشاركه الحفل عدد من الرابرز من مختلف الدول العربية.

وكان عفروتو أعلن خلال الفترة الماضية عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن إصابته بقطع في الأحبال الصوتية.