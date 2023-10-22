خبير علاقات دولية: قمة القاهرة للسلام جاءت في توقيت مهم ودقيق

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر وضعت القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها منذ بداية الصراع عام 1948، وهي دائما تساند فلسطين وتقف إلى جانبها قلبا وقالبا على قلب رجل واحد، كونها الشقيقة الكبرى التي ترعى كل الملفات العربية.

أهمية انعقاد قمة القاهرة للسلام

وأضاف خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن قمة القاهرة للسلام مهمة للغاية وجاءت في توقيت دقيق، في ظل تعنت الإدارة الأمريكية في دعم الاحتلال الإسرائيلي، لذا نجحت مصرفي جمع ما يقرب 32 دولة ومؤسسة ومنظمة دولية، لبحث وحل الصراع في غزة، وهذا يعد انتصارا كبيرا للدبلوماسية المصرية ولكن يجب أن يُبنى عليه.

وتابع: «المؤتمرات بمثل حجم قمة القاهرة للسلام ليست ملزمة للأطراف في التطبيق، وبالتالي قوة الإلزام بها تتمثل في كيفية جعل التوصيات الخارجة عنها هي أداة ملزمة وفق نظرية تبادل المصالح».