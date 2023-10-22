«حماة الوطن»: قمة القاهرة للسلام كشفت للعالم الممارسات الغاشمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

قال حاتم العشري، مساعد أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن قمة القاهرة للسلام 2023 جاءت لتؤكد على دور الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، والرفض القطعي لفكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، حتى لا تُفرغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وإلقاء الضوء عالميا على ما يحدث في قطاع غزة.

وأوضح العشري، في بيان له اليوم، أن القمة كشفت للجميع ما يجري على الأراضي الفلسطينية من ممارسات غاشمة من قبل جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، خاصة وأن هناك إعلام موجه لم يُظهر حقيقة الممارسات الإجرامية لجيش الاحتلال، ومن ثم جاءت القمة لتوضح وتكشف للجميع على مستوى العالم ما يجري على الأراضي الفلسطينية، إضافة لتعظيم الدور الريادي للدولة المصرية في المنطقة لنشر وإعلاء السلام.

أهمية إعلاء ملف حقوق الإنسان

وأكد مساعد أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن القمة أكدت أيضا على أهمية إعلاء ملف حقوق الإنسان، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ولماذا حالة الصمت الكبيرة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي حيال هذه الممارسات الإجرامية، وهل حقوق الإنسان للمواطنين الغربيين فقط، وأين الجمعيات والمؤسسات التي تتشدق بملف حقوق الإنسان من عمليات الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

جهود الدولة لدعم القضية الفلسطينية

وأشاد حاتم العشري، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في القضية الفلسطينية، والتحركات في جميع الاتجاهات والتواصل الدائم بمختلف قادة العالم لوقف العدوان الغاشم، والدعم والمساندة والظهير الشعبي للقيادة السياسية من أجل الحفاظ على السيادة المصرية ودعم القضية الفلسطينية.