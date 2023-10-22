كيف أعادت مصر القضية الفلسطينية إلى الواجهة؟.. السر في قمة القاهرة للسلام

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قمة القاهرة للسلام خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية».

رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء

وذكر التقرير أن القمة شهدت مشاركة واسعة من زعماء وقادة دول العالم في مسعى مشترك، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية لهم وتوفير ممرات آمن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، ما أكدته كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح القمة.

مشاركة دولية واسعة لوقف التصعيد

وخرجت القمة التي احتضنتها مصر بمشاركة دولية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية والذي دخل أسبوعه الثالث بمكتسبات عديدة.

وحظى التصعيد بأهمية بالغة في توقيت شديد الحساسية، إذ أعادت القمة القضية الفلسطينية إلى الواجهة من خلال مصر صانعة السلام، التي دعت إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد سنوات من هجرها.