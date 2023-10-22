«الأحرار الاشتراكيين»: كلمة السيسي في قمة القاهرة للسلام أظهرت للعالم قوة مصر

أشاد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها خلال قمة القاهرة للسلام، والتي شدد خلالها على ضرورة وجود حل جذري للقضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة القاهرة للسلام أكدت أن القضية الفلسطينية أولوية قصوى لدى الدولة، وأظهرت للعالم قوة العمق الاستراتيجي المصري.

مساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المسلوبة

وتابع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: «مصر حملت كل المطلبات والمعاني التي تحملها صدور الملايين من المصريين، والتي تتمثل في اقامة دولة فلسطينية مستقلة ورفض فكرة تصفية القضية على حساب دول الجوار ومساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المسلوبة».

وأشار إلى أن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد أن توقفت لعدة أيام، يعد دليلا قاطعا على نجاح القمة، ويؤكد مدى قوة الدبلوماسية المصرية في التعامل بالسياسات الخارجية.