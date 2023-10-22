«التنمية المحلية»: 39.1 مليار جنيه استثمارات الدولة بالسويس لتحسين الخدمات

أشاد اللواء هشام آمنة بالطفرة التنموية التي شهدتها محافظة السويس، خلال الفترة الماضية في جميع القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وهنأ وزير التنمية المحلية شعب السويس بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي شهد ملحمة وطنية شاهدة علي بطولات أبناءً شعب السويس العظيم، مضيفًا كل عام وشعب السويس بخير ومصر في أمن وآمان.

جاء ذلك خلال جولة عدد من الوزراء بالسويس لمتابعة المشروعات ومنهم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إذ شملت أعمال إنشاء عدة مشروعات خدمية، ورصف طرق وتطوير وزيادة القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي والمياه، والمرافق العامة.

تنمية كل القطاعات

كما أشاد وزير التنمية المحلية بحجم الأداء المشرف الذي قام به الجهاز التنفيذي لمحافظة السويس خلال الفترة الماضية، مؤكدا الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة السويس؛ لتطوير وتنمية المحافظة في جميع القطاعات وتحسين حياة أهالي السويس، وكذا التعاون بين المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأبناء السويس.

الخطة الاستثمارية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ الخطة الاستثمارية لمحافظة السويس للعام المالي الحالي بلغت تكلفتها 480 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات رصف الطرق والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء، والإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، لافتا إلى أنّ الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على محافظة السويس خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بلغت نحو 39.1 مليار جنيه.

كما أكد حرص الحكومة على التوسع في إقامة منافذ ومعارض لبيع السلع بالتعاون مع الشركات الغذائية الكبري والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال؛ لتغطي جميع مدن ومراكز السويس وباقي المحافظات.

المرور على الشوادر والمعارض

ووجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الاحياء بالمحافظات بالمرور الدوري على المعارض والشوادر والمنافذ؛ للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، ومتابعة توافر كل السلع بكميات كافية أمام المواطنين.