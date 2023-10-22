إزالة 27 ألف طن من نواتج تطهير الترع في المنوفية خلال أسبوعين

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، بشأن تنفيذ أعمال خطة تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية بكافة أرجاء المحافظة وذلك خلال الفترة من 1 حتى 15 أكتوبر الجاري، حيث بلغ حجم تراكمات نواتج تطهير ما يقرب من 27 ألف طن، بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

رفع نواتج التطهير في المنوفية

وتضمن التقرير رفع 4615 طن نواتج تطهير بمركز الشهداء، و 2474 طن بمركز منوف، و5065 طن بمركز بركة السبع، وفي مركز أشمون تم رفع 5 آلاف طن، وفي السادات 4260 طن، كما تم رفع 400 طن بحى غرب شبين الكوم، فيما تم رفع 60 طن نواتج تطهير بحى شرق شبين الكوم، و1210 طن بمركز تلا، ورفع 1200 طن بمركز الباجور، و870 طن بمدينة سرس الليان، كما تم رفع 800 طن نواتج بمركز شبين الكوم، و 720 طن بمركز ومدينة قويسنا، وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالي ماتم رفعه من نواتج التطهير بنطاق المراكز والمدن والأحياء من أول شهر يناير 2023 وحتى منتصف أكتوبر الجارى الآن بلغ 202 ألف طن تقريباً.

متابعة محافظ المنوفية لعمليات التطهير

وأكد محافظ المنوفية، أنه يتابع وبصفة دورية خطة تطهير الترع بالمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديريات الرى والزراعة والجهات المعنية باستمرار رفع كافة نواتج التطهير والمتابعة الميدانية للحالة العامة للترع والمصارف، للتأكد من تطهيرها وتحقيق الإنسيابية اللازمة فى حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.