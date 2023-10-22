«صحة المنوفية»: مستشفى قويسنا الجديد صرح طبي شامل يخدم أبناء المحافظة

أكد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنٌ العمل جارٍ للانتهاء من إجراءات لتسليم قطعة الأرض لبناء مستشفى قويسنا المركزي الجديد، من قبل الجهة المتبرعة بالأرض لمديرية الصحة، مشيرًا إلى أنٌ المستشفى الجديد سيكون صرحا طبيا لخدمة الملايين من أبناء مركز قويسنا ومحافظة المنوفية.

عبدالغني: المستشفى نقلة طبية كبيرة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل في المستشفى، سيبدأ بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الأرض ووضع الرسومات الهندسية والاعتمادات المالية، مؤكداً أن هذا المستشفى سيكون نقلة كبيرة، وسيخدم حالات الطوارئ والحوادث على طريق مصر إسكندرية الزراعي.

نقلة نوعية في المجال الصحي بالمنوفية

وأشار إلى أنٌ محافظة المنوفية، تشهد نقلة نوعية في المجال الصحي في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فتم إنشاء مستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفى الباجور النموذجي، وتطوير عدد من المستشفيات وإضافة مراكز لعلاج الأورام، فضلا عن إضافة أجهزة حديثه ومتطورة.

وتابع أن تطوير المنظومة الصحية في المنوفية يشمل حاليا، إنشاء العديد من المستشفيات العملاقة التي تخدم الملايين، ومن بينها، مستشفى الشهداء المركزي، ومستشفى السادات الجديد، ومستشفى أشمون الجديدة ومركز علاج الأورام، مؤكداً أنه يتم العمل على إضافة مستشفيات جديدة للخطة نظرا لاهتمام الدولة بالمنظومة الصحية في المنوفية.