محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات لحالات إنسانية خلال اللقاء اليومي بالمواطنين

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اللقاء اليومي بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

لقاءات محافظ المنوفية بالمواطنين في شبين الكوم

وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطن بناحية شنوان يعاني من مرض الفشل الكلوي، ويحتاج إلى عملية زراعة كلى لمساعدته على تحمل نفقات العلاج مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية، كما كلف المحافظ، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، باتخاذ إجراءات عاجلة حيال استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لمواطن من ذوي الهمم بناحية الشهداء لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة له.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية كوم الضبع بالباجور يلتمس استكمال البناء على قطعة أرض يمتلكها وفقا للترخيص الصادر له، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور باتخاذ اللازم تجاه طلبه وفقا للضوابط والقوانين، وكلف المحافظ، رئيس حي شرق شبين الكوم، باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطن يلتمس تجديد رخصة كشك مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية.

كما وجه المحافظ شكوى عدد من العاملين بإحدى الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي يتضررون من صدور قرار بحل الجمعية وإغلاقها إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة للدراسة والعرض عليه لاتخاذ اللازم في ضوء الضوابط والقوانين.

التواصل الدائم والفعال مع المواطنين

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، ورصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم.