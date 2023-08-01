نشاط فني لـ هنا الزاهد بعد نجاح «مستر إكس».. تعرف على التفاصيل

تعيش الفنانة هنا الزاهد، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية على مستوى السينما والتليفزيون، وذلك بعد النجاح الكبير التي حققته في فيلم «مستر إكس» مع زوجها الفنان أحمد فهمي، ويُعرض في دور العرض حاليًا، كما تعاقدت على أعمالٍ سينمائية ودرامية جديدة، مؤخرًا، إذ بدأت تصوير بعضها قبل أسابيعٍ قليلة، تمهيدًا لعرضها خلال الفترة المُقبلة.

وترصد «الوطن» أبرز الأعمال الفنية الجديدة لـ هنا الزاهد، وهي كالتالي:

- فاصل من اللحظات اللذيذة

بدأت الفنانة هنا الزاهد، مؤخرًا تصوير مشاهدها في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، والذي يجمعها بكل من الفنان هشام ماجد، والمخرج أحمد الجندي، بينما موعد طرحه في السينمات لم يُحدد بعد.

- إقامة جبرية

وبدأت قبل أيام، الفنانة هنا الزاهد، تصوير مسلسل جديد، يحمل اسم «إقامة جبرية»، مكون من 10 حلقات فقط، ويجمعها بكل من محمد الشرنوبي، وصابرين، ومحمود البزاوي، وثراء جبيل، ومحمد الدسوقي وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

- قصة حب 2

وتستعد هنا الزاهد، لتصوير الجزء الثاني من فيلم «قصة حب» خلال الفترة المُقبلة، حيث لازالت المؤلفة أماني التونسي لم تنته من كتابة السيناريو حتى الآن، تمهيدًا لبدء مرحلة معانية أماكن التصوير والتحضيرات النهائية من قبل المخرج عثمان أبو لبن.

وفيلم «قصة حب» من تأليف وإخراج عثمان أبو لبن، سيناريو وحوار أماني التونسي، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، علا رشدي، حنان سليمان، فرح يوسف، وياسر الطوبجي.

ويأتي ذلك بعد اعتذارها عن المُشاركة في بطولة فيلم «الأستاذ» للفنان شريف عرفة، والفنان محمد إمام، وذلك بسبب عدم قدرتها على تنسيق مواعيد التصوير، وانشغالها بتصوير «فاصل من اللحظات اللذيذة»