هنا الزاهد تكشف موعد عرض فيلم مستر إكس خارج مصر

يستعد أبطال فيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي، لعرضه في السينمات خارج مصر، حيث كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن موعد عرضهه خارج مصر، في منشور عبر حسابها على إنستجرام.

وشاركت هنا الزاهد، جمهورها بفيديو عبر صفحتها، كشفت من خلاله أنّ فيلم مستر إكس سينطلق عرضه في سينمات الدول العربية ودول الخليج، بداية من يوم الخميس الموافق 20 يوليو.

هنا الزاهد متحمسة لمقابلة جمهورها خارج مصر

وعلقت الفنانة هنا الزاهد: «فيلم مستر إكس من يوم 20 يوليو بجميع سينمات الوطن العربي والخليج، متحمسة أشوفكم قريب جدا في كذا بلد وأحضر معاكوا الفيلم».

يذكر أنّ فيلم مستر إكس طرح في دور العرض السينمائية، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد أنور وأوس أوس وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي وإخراج أحمد عبدالوهاب.