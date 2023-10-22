مركز الدراسات الاستراتيجية: قمة القاهرة للسلام وجهت 4 رسائل مهمة إلى العالم

قال اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية، إن قمة القاهرة للسلام التي عقدت أمس في العاصمة الإدارية الجديدة أمس، كانت قمة قوية، إذ وجهت كلمة الرئيس السيسي رسائل مهمة إلى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «dmc»: «الرسالة الأولى أن القضية الفلسطينية في القلب، وقضيةغزة مركزية لا يمكن التخلي عنها، ولا أن تظل دون حل، والرسالة الثانية أن الأراضي المصرية ليست بديلة للأراضي الفلسيطينة حتى تهجرهم إسرائيل إلى سيناء».

وأكمل: «الرئيس السيسي قال مش هنحل القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية، لأن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به أو مناقشته»، موضحا أن الرسالة الثالثة تكمن في العنف غير المبرر الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، ولا يمكن السكوت عليه ولابد من وقف إطلاق النار، وهناك نجاح بالأمس في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

الرسالة الرابعة التي وجهها الرئيس السيسي

وأوضح أن الرسالة الرابعة التى وجهها الرئيس السيسي إلى الغرب كانت واضحة وصريحة، وهي أنه لا يجب أن تكون هناك ضغوطًا على الفلسطيينين، بحجة أن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها، لأن إسرائيل محتلة وتحتل أراضي فلسطينية، ولها ممارسات على الأراضي الفلسطينية وضد الفلسطينيين في القدس وضد المسجد الأقصي».