«تجارية القليوبية»: كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة عبرت عن المصريين

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام، جاءت معبرة عن إرادة وآمال الشعب المصري بجميع طوائفه، وحملت كثيرا من الرسائل للعالم أجمع بأن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وترفض سياسة تهجير الفلسطينين وتطالب بوقف العدوان على غزة.

مصر قوية وعازمة على عدم تهجير الفلسطينيين

وأضاف رئيس تجارية القليوبية، في تصريحات له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي خلال قمة القاهرة للسلام، شهدت تواجدا عربيا ودوليا بارزا مما يؤكد بأن مصر قوية عازمة على عدم تهجير الفلسطينيين، والقيادة السياسية كانت حريصه على عرض القضية الفلسطينية والتنديد بما يفعله الكيان الصهيوني من جرائم ضد الإنسانية، كما شدد على أنه لا بد من حل القضية الفلسطينية، وليس التهجير، أو إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة

رساله للعالم أجمع

وشدد رئيس لجنة الإسكان، على أن رؤية مصر الممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وكلمته كانت واضحة المعالم، ورسالة للعالم أجمع، وكان أهمها ضرورة التنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة.

وأشار، إلى أن كلمة الرئيس السيسي جاءت ردا على المزاعم بهذا الشأن، قائلا: «مصر لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر من الجانب الفلسطيني، حال دون عمله».