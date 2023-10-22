مذيعة هندية تلقن ضيفا إسرائيليا درسا قاسيا: «لا تقسم الألوان على أساس ديني»

وجهت مذيعة هندية انتقادات حادة لفريدريك لانداو، أحد أفراد القوات الخاصة للاستخبارات الإسرائيلية، خلال استضافتها له في لقاء تليفزيوني، للحديث عن الأوضاع الجارية في غزة، بعد اتهامه لها، بالتحيز للجانب الفلسطيني بسبب ارتدائها ملابس بنفس لون العلم الفلسطيني «الأخضر والأحمر والأسود».

وقال «لانداو»: «أستطيع رؤية الألوان التي ترتديها، ولهذا السبب تعمدت ارتداء الأزرق والأبيض»، متابعا أن اللون الأبيض والأزرق سيظلان متفوقان دائما على الألوان الأخضر والأحمر والأسود، داعيا المذيعة إلى ارتداء هذا الثوب في أي مناسبة أخرى.

رد المذيعة على الاتهام الموجه لها

وردت المذيعة الهندية على تلك الاتهامات، قائلة: «دعنا لا نقسم الألوان على أساس الدين، فالثوب الذي ارتديه اليوم هو ساري «ثوب هندي»، ويعود لجدتي التي لو كانت حية حتى الآن ستكون بعمر 105 أعوام، أي أنها لم تكن تعرف شيئا عن الصراع بين إسرائيل وحماس».

وتابعت: «وهذا الساري لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن دعم لأي طرف»، مشيرة إلى أنه ما حدث في مستشفى المعمداني بغزة أدى لوفاة 500 مواطن وهو ما يعد جريمة، مشددة: «لن أسمح لك باختيار ملابسي أو ما أقول، وسأتحدث بالحقيقة كما أراها، والحقيقة لها العديد من النسخ إحداهما نسخة إسرائيلية والأخرى قادمة من غزة».