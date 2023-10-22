إلغاء وتأجيل.. الحداد يسيطر على الحياة الفنية في الوطن العربي بسبب غزة

مازالت حالة الحزن مسيطرة على الساحة الفنية العربية بسبب الأحداث الذي يشهدها قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، وهو ما دفع إلى إلغاء وتأجيل عدد من الفعاليات الفنية والسينمائية التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة الحالية حدادًا على أرواح الشهداء وتضامنا مع ما يمر به الشعب الفلسطيني من عدوان على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأصبح مهرجان الأردن لأفلام الأطفال أحدث الفعاليات الفنية المؤجلة هذا العام، إذ أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تأجيل المهرجان بينما سيتمّ الإعلان عن موعد جديد لاحقا، وفقًا لبيان صحفي، أوضحت فيه الهيئة أنَّ الإلغاء يرجع لـ«الظروف العسيرة والأوضاع المأساوية في غزة، وتضامنًا مع الأخوة في فلسطين».

تونس تلغي أيام قرطاج السينمائية.. والثقافة المصرية تؤجل الموسيقى العربية والقاهرة السينمائي

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الثقافة التونسية إلغاء فعاليات الدورة الـ34 من أيام قرطاج السينمائية، التي كان من المقرر إقامتها في 28 أكتوبر الجاري، بحسب البيان الصادر عن الوزارة تضامنا مع الشعب الفلسطيني واعتبارا للأوضاع الإنسانية الحرجة الذي يشهدها قطاع عزة، كما اتسعت القائمة لتشمل إلغاء الدورة الـ 11 من مهرجان أجيال السينمائي، حيث كان من المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

وكانت البداية مع مهرجان الجونة الذي أجل فعاليات دورته السادسة التي كان من المقرر إقامتها في أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى التبرع بـ 5 ملايين جنيه لجهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، ولم يكن الجونة المهرجان المصري الوحيد الذي أجل فعالياته حيث أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تأجيل مهرجاني الموسيقى العربية ومهرجان القاهرة السينمائي لأجل غير مسمى.