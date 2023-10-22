أمريكا ترسل مزيدا من أنظمة الدفاع الجوي المتطور للشرق الأوسط

صرحت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، بأنّها تعتزم إرسال المزيد من الأسلحة المتطورة إلى الشرق الأوسط، بينما حذر الجيش الإسرائيلي لبنان مما يعكس المخاوف المتزايدة من أن حرب إسرائيل على غزة يمكن أن تتصاعد إلى صراع إقليمي واسع، بحسب ما ذكرته صحيفة «فاينانشيال» تايمز.

إرسال بطارية دفاع جوي على ارتفاعات عالية إلى مواقع الشرق الأوسط

وقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن إرسال بطارية دفاع جوي على ارتفاعات عالية إلى مواقع الشرق الأوسط، وذلك عقب الحديث مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن بشأن التصعيد الأخير في المنطقة.

ولم يوضح أوستن عن عدد القوات المستعدة للانتشار لتعزيز مساعي الردع الإقليمي، وذلك بعد أن تعرضت قاعدتين عسكريتين تستضيفان القوات الأمريكية في العراق لهجوم، كما أرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات ووضعت ألفين من قوات المارينز في حالة تأهب للانتشار بالمنطقة.

اعترض 3 صواريخ من قبل جماعة الحوثي

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن الجيش الأمريكي أنه اعترض 3 صواريخ تم إطلاقهما من قبل جماعة الحوثي في اليمن.

ويأتي ذلك الإعلان بعد ضرب قوات الاحتلال الإسرائيلي أهداف في غزة صباح اليوم، وحذرت الفلسطينيين في الشمال بمغادرة المنطقة مع زيادة الهجمات على مدينة غزة قبل الهجوم البري المتوقع.