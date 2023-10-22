الصين ترسل سفنا حربية إلى الشرق الأوسط مع تصاعد الصراع

أفادت التقارير أن الصين نشرت ست سفن حربية في الشرق الأوسط، مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس، حسبما ذكرته صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

الصين ترسل سفن حربية

وشاركت فرقة العمل 44 للمرافقة البحرية - من المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي - في عمليات روتينية في المنطقة، وقضت عدة أيام في عمان الأسبوع الماضي، وأرسلت السفن الحربية الصينية إلى مكان غير محدد يوم السبت بعد مشاركتها في تدريب مع البحرية العمانية.

وتضم فرقة العمل زيبو ومدمرة صواريخ موجهة وفرقاطة جينجتشو وسفينة الإمداد كيانداوهو - وكلها ستتمركز في الشرق الأوسط بينما تستعد إسرائيل لغزو بري لغزة، وخلال الزيارة إلى عمان، التقى القادة الصينيون بمسؤولين عسكريين عمانيين وزاروا المؤسسات العسكرية، بينما قام بحارة من البلدين بجولة في المتاجر وحتى نظموا مباراة كرة سلة، ومنذ وصولها إلى خليج عدن شمال الصومال قبل ستة أشهر، شاركت فرقة العمل التابعة لجيش التحرير الشعبي في مهام مرافقة للشحن.

ومع ذلك، فقد سلمت مهمتها إلى فرقة العمل الخامسة والأربعين - من قيادة المسرح الشمالي لجيش التحرير الشعبي - في وقت سابق من هذا الشهر.

الرئيس الصيني: حل الدولتين هو السبيل الأساسي

وفي وقت سابق، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن حل الدولتين لإقامة فلسطين المستقلة هو «السبيل الأساسي» للخروج من الحرب بين إسرائيل وحماس.

وبحسب محطة «سي سي» الحكومية الصينية، قال شي: «الأولوية القصوى الآن هي وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، لتجنب الصراع من التوسع أو حتى الخروج عن نطاق السيطرة والتسبب في أزمة إنسانية خطيرة».

يأتي نشر الصين بعد أن أرسلت الولايات المتحدة ترسانة قوية إلى الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووضع البنتاغون ما يقرب من 2000 فرد من الجيش والقوات الجوية ومجموعة من الوحدات في حالة استعداد بينما تستعد إسرائيل لهجومها على حماس.

وأرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات - بما في ذلك يو إس إس جيرالد آر فورد ويو إس إس دوايت دي أيزنهاور - إلى شرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب الطائرات التي يمكنها تنفيذ غارات جوية.