باحث: قمة القاهرة للسلام 2023 فرصة جيدة للضغط على أمريكا وإسرائيل

قال الدكتور محمود سلامة باحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ جهود الدولة المصرية لخفض التصعيد في فلسطين بدأت منذ اليوم الأول للتصعيد، حيث أجرت اتصالات دبلوماسية على أعلى مستوى في كل الاتجاهات، كما أن وزير الخارجية عقد لقاءات مع أطراف كثيرة.

جهود مكثفة من الدولة المصرية

وأضاف «سلامة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «تم إجراء حوالي 18 اتصالا دبلوماسيا من وزارة الخارجية لحل الأزمة، بالإضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى المستشار الألماني والاتصالات المستمرة مع الرئيسين الأمريكي والفرنسي».

إلغاء القمة الرباعية

وتابع باحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «كان من المفترض أن يتم عقد القمة الرباعية في الأردن ولكن تم الإلغاء بسبب قصف المستشفى المعمداني، وقمة القاهرة للسلام 2023 فرصة جيدة جدا لفتح القضية بشكل أقوى للتوصل إلى موقف داعم للموقف الفلسطيني وضاغط على الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، وهناك 31 دولة أكدت حضورها، ومن المتوقع أن تخرج القمة بموقف ثابت وموحد تجاه تهجير الفلسطينيين من أرضهم ووقف إطلاق النار».