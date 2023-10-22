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مسلم: واشنطن تتجاهل الانتهاكات ضد الفلسطينيين.. والدعم الأمريكي لإسرائيل غير مشروط

كتب:

يارا أشرف
02:11 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ

الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن البيان الذي خرج اعتراضا على القرار الأمريكي في مجلس الأمن يعد أول تحرك عربي مشترك، موضحا أن ما تقدمه أمريكا لقي رفضا عربيا واضحا وشاملا.

دعم أمريكا غير المشروط لإسرائيل 

وأضاف خلال حواره على قناة العربية أن أمريكا لا تتحدث تماما عن الانتهاكات التي تحدث في غزة، أو ضرورة وجود هدنة للسلام، ولكنها تتحدث طوال الوقت عن دعمها غير المشروط لإسرائيل للدفاع عن نفسها، وهناك مزاعم إسرائيلية تسير ورائها أمريكا بشكل فج حول فكرة المقارنة بين حماس وداعش، أو المقارنة بين الوضع الحالي وما حدث في أمريكا بأحداث سبتمبر 2001.

أمريكا تتحدث عن دخول المساعدات إلى غزة بصورة هامشية

وأشار إلى أن الطرح الأمريكي على مجلس الأمن يعكس مثل هذه التصورات، إذ أنها تعطي إسرائيل حق الدفاع عن نفسها، ومن ثم تتحدث حول ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بصورة هامشية.

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