«إرشاد زراعي» الإسكندرية تكشف عن مواعيد زراعة الخضروات

يزداد الإقبال في الآونة الأخيرة، على زراعة أسطح المنازل أو الحدائق الصغيرة بالخضروات، للاستفادة من تنقية الجو من ثاني أكسيد الكربون من ناحية، ومن ناحية أخرى الاستفادة من الخضروات المنزرعة، والبعض يفضل الزراعة للحصول على خضروات طازجة وأورجانيك.

الزراعة فوق الأسطح

وتقول المهندسة تريزة سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن زراعة الخضروات تصلح للزراعة في أي مساحة، وتصلح للزراعة فوق الأسطح، مع توفير البيئة الملائمة للزراعة والاهتمام بالري والتسميد حسب كل نوع، وحتى تنجح هذة الزراعة، يجب مراعاة مواعيد زراعة كل نوع من الخضروات حتى تتجح الزراعة.

مواعيد زراعة الخضروات

وأوضحت أن المواعيد المحددة لزراعة الخضروات تختلف حسب نوع المحصول، إذ توجد خضروات تنجح زراعتها في فصل الشتاء، وأخرى تنجح في فصل الصيف، وهذه هى مواعيد زراعة الخضروات.

1- موعد زرعة الطماطم شهر8،9،10.

2- موعد زراعةباذنجان شهر2،7،8،9.

3- موعد زراعة فلفل شهر 8،9.

4-موعد زراعة خيار شهر 2،3 ،8،9.

5-موعد زراعة القرع شهر 8

6-موعد زراعة الكوسة شهر 2،3،8،9

7-موعد زراعة البطيخ شهر 2،3،8،9 .

8-موعد زراعة الشمام شهر 2،3،8،9.

9-موعد زراعة الذرة شهر 2،5.

10-موعد زراعة الباميا شهر 2،3،8.

11-موعد زراعة فرولة شهر 9،10،11.

12-موعد زراعة بطاطا شهر 10،11،12.

13-موعد زراعة فاصوليا شهر 9،10

14-موعد زراعة فول شهر 10،11.

15-موعد زراعة الخس شهر 2،3،10،11

16-موعد زراعة البصل شهر 9،10،11.

17-موعد زرعة الثوم شهر 10،11.

18-موعد زراعة الملوخية شهر 2،3.

19-موعد زراعة البقدونس شهر 10،11،12،1

20-موعد زراعة كزبرة شهر 2، 3،10،11،12.

21-موعد زراعة جرجير شهر 9،10،11.

22-موعد زراعة شبت شهر 2،3،10،11.

23-موعد زراعةسبانخ شهر 10،11 .

24-موعد زراعة حلبة شهر 11، 12.

25-موعد زراعة الجزر شهر 10،11.

26-موعد زراعة النعناع شهر 1،2،3،9،10،1