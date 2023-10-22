«التنمية المحلية» تتلقى تقرير مواجهة الزيادة السكانية في 3 محافظات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقا لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني .

دور وحدات السكان

وفى سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقرير جهود وحدات السكان في محافظات الجيزة والغربية وقنا لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

في محافظة الجيزة نظمت وحدة سكان العياط ندوة تثقيفية فى مدرسة الشيخ خليفة الاعدادية التابعة لقرية المتانيا فى اطار مبادرة «صحتنا في بيئتنا... شارك في حمايتها»، وجرى خلالها الحديث مع التلاميذ عن النظافة الشخصية ونظافة المدرسة والبيئة المحيطة به، ومناقشة أسباب التغيرات المناخية والتلوث بانواعه وأضراره على صحتنا ومدى خطورة التلوث على الفرد والاسرة وعدم القاء نفايات فى الترع والشوارع وتدويرها، والعمل على زراعة شجرة أمام المنزل او فوق سطح المنزل.

ندوات توعية

ونظمت وحده سكان الحومدية عدة ندوات تثقيفية وتوعوية بجميع الوحدات الصحية بالمدينة والقري التابعة بمقر الرعاية الصحية تحت عنوان «لا للزواج المبكر..لا للمغالاة في المهور»، َتناولت الندوات الحديث عن الإنجاب وتأسيس أسرة سعيدة وناجحة يسودها الوعي والاستقرار، وخطورة الزواج المبكر وما ينتج عنه ويلحق بضرر للفتاة.

وفى محافظة الغربية، قامت وحدة السكان المركزية بالمحافظة باستمرار عقد ورشة العمل بمركز التدريب بديوان عام المحافظة لفريق العمل السكانى بحى أول وحى ثانى طنطا ومركز طنطا على مدار 3 أيام بهدف بناء قدرات قوة العمل السكانية بالمحافظة والارتقاء بها وذلك لتحسين الأداء، والعمل على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.

وفى محافظة قنا انطلقت الندوة التعريفية لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات» التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقصر ثقافة قنا ، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية تزامنا مع إطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030، والوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والحوكمة والتحول الرقمي، ليصبحن أكثر تأثيراً في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.