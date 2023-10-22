انطلاق فعاليات مؤتمر «تطوير التعليم» في جامعة أسيوط غدا

تطلق جامعة أسيوط، غدا الاثنين، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن تحت عنوان «تطوير التعليم: اتجاهات معاصرة، ورؤى مستقبلية» بكلية التربية بجامعة أسيوط، على مدار يومين، وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، بقاعة المؤتمرات الكبرى، بالمبنى الإداري بالجامعة.

تبادل الخبرات

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن المؤتمر يستهدف تقديم رؤى عملية؛ لتطوير سياسات، وأنظمة التعليم؛ في ضوء المعطيات العالمية المعاصرة، من خلال تبادل الخبرات، والرؤى، والتجارب المعاصرة في تجويد العملية التعليمية، وتطويرها، والارتقاء بها؛ حيث من المقرر أن يشارك في المؤتمر نخبة من أعضاء لجنة قطاع الدراسات التربوية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات ، وعدد من خبراء التربية، ورؤساء الجامعات وعمداء كليات التربية في عدد من الجامعات المصرية، والعربية.

التنمية المستدامة

وأشار الدكتور حسن محمد حويل، إلى أن المؤتمر يتضمن تقديم تصورات تسهم في تطوير المناهج، وأساليب التقويم؛ في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، وتعظيم الإفادة من الإمكانات التكنولوجية في تطوير العملية التعليمية، وبيئة التعلم ، وتقديم رؤى نفسية، وتربوية ؛تسهم في تطوير أداء ذوي الاحتياجات الخاصة، واكتشاف قدراتهم، وتعظيمها، وتقديم نماذج؛ لرفع كفاءة المعلم التدريسية؛ في ظل رقمنة التعليم ، ووضع آليات، وسياسات، وتصورات؛ تسهم في تعظيم الانتماء الوطني، والإيجابية في البيئة التعليمية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين؛ حيث سيتم مناقشة 40 بحثاً وورقة علمية؛ منها 11 بحثًا من الكويت، والسعودية، والإمارات.