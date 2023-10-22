«القومية للأنفاق» ترصد أعمال تنفيذ محطة مترو روض الفرج.. إنجاز مصري خالص (صور)

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، عن تقدم أعمال تنفيذ محطة مترو محور روض الفرج، ضمن أعمال الجزء الثاني 3B من المرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، موضحة أنَّ المحطة نُفذت بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، معلومات عن المرحلة الثالثة وفق تقرير أصدرته الهيئة القومية للأنفاق:

- يمتد مسار المرحلة الثالثة يمتد بطول 17.7 كيلومتر.

- تشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات.

- تتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائري.

- تتفرع جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور وتمر بشارعي وادي النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

تفاصيل مهمة بشأن المحطات

- يجرى تنفيذ هذه المرحلة على 3 أجزاء:

الجزء الأول

* يمتد بطول 4 كيلومترات يمتد من العتبة حتى الكيت كات

* يشتمل على 4 محطات نفقية وهي: «ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات».

الجزء الثاني

* يمتد بطول 6.6 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج.

* يشتمل على 6 محطات محطة نفقية «السودان» وعدد 4 محطات علوية «إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري».

* يشتمل على محطة سطحية «المحطة النهائية عند محور روض الفرج».

الجزء الثالث

* يمتد بطـول 7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة.

* يشتمل 5 محطات 3 محطات نفقية «التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول» ومحطـة علوية جامعـة القـاهـرة ومحطة سطحية بولاق الدكرور.